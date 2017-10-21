大立光加薪》國發會：優質企業帶頭加薪 很好的事

2017-10-21

〔記者吳佳蓉／台北報導〕大立光宣布提高作業員獎金，平均加薪約一成。國發會副主委邱俊榮昨表示，「很好的事」，低薪正是留才攬才的最大問題，無論響應政府或企業自行強化留才措施，都是正面的事。

肯定企業自行強化留才

邱俊榮表示，像大立光這種優質公司，本來就應該率先加薪，雖在現行激烈競爭產業結構下，要廠商加薪有時滿殘忍，但國內有不少優質產業，希望藉由加薪在市場上形成良性競爭。

邱俊榮指出，特別是台灣要留才攬才，低薪正是最大問題，「人才需要被競爭，不需要被安置」，好的企業提出好的薪資條件，以把人才留在台灣，這樣的事應該要更多。

對於「五缺」問題，邱俊榮認為，問題必須解決，但處理時要非常小心，以免滿足「一缺」，卻使其他「四缺」擴大，且須同步引導產業轉型至正確發展方向。

他表示，台灣用盡資源拚經濟，但經濟成長率仍低於全球平均，反映我們「很能用」資源，而非「很會用」資源；因此，同步推動「五加二產業」更顯重要，解決「五缺」同時，應引導產業轉型，朝向低耗能、知識經濟、高附加價值發展，尤其「五加二」中的「循環經濟」；例如，追求紡織、半導體產業發展同時，應建立廢棄物回收機制，以達永續經濟，這方面政府會儘快祭出具體措施。