股王大立光 霸氣加薪10％

增留才攬才誘因 宣布加發作業員月獎金、久任獎金
〔記者陳梅英／台北報導〕股王大立光新廠陸續量產，卻面臨招不到工的窘境，還被酸「血汗」。為此，大立光昨宣布，即起加發作業員月獎金及久任獎金，薪水可望增加約一成，且新廠將擴增員工休息區域，並有廿四小時供餐的員工餐廳，希望吸引更多人才並留住人才，招募上千名人力加入大立光新廠。
大立光日前在嘉義徵才，一天只來三人，被網友酸不如去超商，重創大立光形象，更不容易找人。為此，大立光首度公布作業員薪資結構，每月工作十五天、一天十小時，基本底薪就有二．六萬元，若配合正常加班，加上三節獎金、季獎金等，平均年薪可達六十萬元。
調薪後 平均年薪67萬
大立光昨天更宣布，即日起加發作業員月獎金及久任獎金，作業員每月出勤工時達一九六小時，加發一五○○元，且每年九月加發久任獎金，金額為前四季季獎金總和，自今年第四季獎金起算。
過去大立光研發工程師若工作未滿二年離職，久任獎金要按比例返還，曾爆法律糾紛；這次大立光針對作業員發放久任獎金，採取較寬鬆做法，即使離職，也不會追討久任獎金，以大立光作業員平均每季可領季獎金一．五萬元估算，一年久任獎金約六萬元。
根據大立光試算，作業員原本平均年所得約六十．六萬元，平均月所得約五萬○五○○元，調整後的年均所得將高於六十六．九萬元，月均所得高於五萬五七五○元，增加逾十％。
網友：應調高底薪
不過，網友對此仍有意見，部分網友認為，大立光若真的有股王的氣魄，就應該是調高底薪一成；也有網友認為，大立光薪資在同業中並不差，最大原罪就在於高股價與高獲利，當大立光股東比當員工好。