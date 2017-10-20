台幣與韓元REER差距 縮至近4年最小

2017-10-20

〔記者吳佳蓉／台北報導〕根據國際清算銀行（BIS）最新統計，9月新台幣實質有效匯率指數（REER）105.81，低於韓元的109.86，出口價格競爭力連續50個月優於韓國；不過，台幣與韓元REER差距縮至4.05，為3年11個月以來最小，應與韓元兌美元重挫1.54%、但新台幣僅貶0.34%有關，導致差距縮小。

BIS統計，9月新台幣「名目有效匯率指數」（NEER）113.72，較8月的114.07下滑；「實質有效匯率指數」（REER）105.81，也較8月的106.47下降。韓元9月NEER112.44、REER109.86，也都較8月下滑。

新台幣NEER連續6個月高於韓元，但新台幣REER連續50個月低於韓元。由於REER越低，對出口占GDP（國內生產毛額）越高的國家越有利，代表我國出口價格競爭力持續優於主要競爭對手國韓國。

匯銀主管表示，9月美元表現強勢，非美貨幣大多走貶，澳幣貶值0.66%、人民幣貶0.75%、歐元貶0.83%、日圓貶1.73%、韓元也重挫1.54%；新台幣雖同樣走弱，但貶幅僅0.34%，導致新台幣與韓元REER拉近。

10月台幣轉為小升0.25%，韓元大漲1.15%，韓元漲幅明顯高於新台幣，過去韓元波動幅度大，短期台幣REER低於韓元趨勢不致逆轉，可望維持出口競爭力。