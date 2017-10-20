美經濟溫和擴張 12月升息機率估8成

2017-10-20

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國聯準會（Fed）公布褐皮書報告指出，9月至10月初，美國經濟以小幅至溫和的速度擴張，儘管部分地區受到颶風影響，但穩定的經濟和吃緊的就業市場並未拉抬通膨。報告公布後，聯邦資金利率期貨顯示，Fed在12月升息1碼（0.25個百分點）的機率仍達8成。

報告指出：「儘管就業市場普遍吃緊，多數地區仍呈報只有小幅或溫和的薪資壓力。」在Fed調查期間，哈維、艾瑪和瑪麗亞颶風侵襲美國南部幾州，預計將對第3季經濟成長構成負面影響，但Fed預期影響只是暫時的。

這份報告再度點出Fed的主要疑慮，12個地區的聯邦準備銀行都呈報，企業很難找到合格工人，卻仍缺乏通膨上漲的證據。

營建、運輸、製造、部分健保和服務業，缺工的情況最為嚴重。Fed表示：「缺工問題已限制業務成長。」

不過，缺工問題並未帶動薪資上漲，而且賣出價格也變動不大，但有幾個地區呈報製造業的投入成本增加。Fed表示：「物價壓力仍然不大。」

今年的多數時間，Fed青睞的通膨指標進一步從2%回落，目前為1.3%；但Fed主席葉倫仍表示，預期通膨會反彈，12月仍將按既定計畫升息。

褐皮書報告公布後，聯邦資金利率期貨交易顯示，Fed在12月13日例行會議後升息1碼至1.5%的機率達80%，與上次發布褐皮書報告時相同。