中壽1元買安聯人壽7.8萬張保單

2017-10-20

〔記者廖千瑩／台北報導〕開發金旗下中國人壽昨董事會決議，以新台幣1元買下安聯人壽7.8萬張傳統型保單，並承接276億元移轉保單準備金，安聯人壽同步要增加現金222億元，給中壽498億元的相對應資產，這樣一來，等於比去年安聯人壽首度出售同批保單給中信金旗下台灣人壽時，多出約52億元的嫁妝。

不過，安聯人壽這批保單已是「二度出嫁」，但中壽認為以目前中壽總資產約1.4兆元，加上安聯人壽分割資產498億元以現金交付後，總資產將提升至1.45兆元，超越台灣人壽。這項交易案還需要股東臨時會通過及主管機關核准，預計最快明年上半年完成。

台灣人壽去年5月宣布以1元取得安聯人壽8萬張傳統型保單，向金管會保險局送件申請卻遭打回票，保險局以台壽短期內併購太多家壽險公司，且系統未整合好，因此不同意收購案；安聯人壽也在市場重尋買主，昨天確定由中壽接手。

安聯人壽這批傳統保單都是「高i」（平均預定利率6%以上）保單，且歐洲會計制度比台灣嚴格，為了不讓利差損侵蝕獲利才會出售；先前台灣人壽以1元買下，安聯人壽提列265億元準備金，加上德國母集團規劃增資台灣子公司的180億元，台壽要了446億元。

這次安聯人壽保單二嫁，中壽也是以1元買下7.8萬張傳統保單，中壽副總許東敏說，以去年12月31日為評價基準日，中壽可承接276億元移轉保單準備金，安聯人壽同步要增加現金222億元，給中壽相對應資產498億元，等於嫁妝比前次多了52億元。

壽險業人士表示，這批保單平均預定利率在6%以上，除了快500億元的現金外，若承接的壽險公司有能力將自身的投資報酬率維持在平均每年3%以上，承接這些保單應該就不會賠錢。

許東敏表示，這批安聯的保單資金成本約3.3%，以中壽近幾年可運用資金投資報酬率超過4%計算，取得資產再投資可直接享有效益。

安聯人壽指出，7.8萬張傳統型保單預計明年中移轉中壽，客戶的保單權益不受影響，且台灣安聯人壽員工也不受影響。另，此案將依國際財務報告準則（IFRS）計算提撥的保單準備金共12億歐元，約421億元新台幣。