助企業進軍海外 信保基金增保證額度

2017-10-20

〔記者李欣芳／台北報導〕經濟部昨在行政院院會報告「運用信保機制扶植中小及新創企業營運發展」，為配合政府政策，經濟部表明信保基金將額外增加保證額度，包括增加國內投資1億元、拓展海外市場6000萬元、前瞻建設綠能科技1億元、新南向投資5000萬元、批次保證1億元，皆不受同一企業保證融資1.2億元的額度限制，期藉由產業創新發展，引領中小企業迅速因應經濟環境變化並協助產業升級轉型。

行政院副院長施俊吉會中建議財政部、經濟部與金管會汲取中小企業信保的經驗，儘速建立可行的信保機制來推動離岸風電及太陽能發電等綠色金融的建設，主持院會的行政院長賴清德說，請參考納入規劃。

經濟部中小企業處表示，中小企業信保基金自92年改隸經濟部以來，近年來每年協助企業1.3兆元融資，穩定約140萬個就業機會。為發揮信用保證機制促進國家經濟成長的效益，經濟部也督導信保基金從「助創業」、「挺創新」、「新南向」及「促有感」等面向，推動多項創新措施。

其中在「新南向」部分，政府已宣布推動「新南向信用保證方案」，結合中小信保、農業信保及海外信保基金，匡列50億元保證專款（中小信保20億元、農業信保10億元及海外信保20億元），提供500億元保證融資總額度，協助赴新南向國家投資的中小企業取得營運發展資金。