新南向9國與我簽MOU 明年3月底前再增兩國

2017-10-20

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會主委顧立雄昨在立法院財政委員會表示，在金融業新南向國家中，已經與我方簽署MOU（金融監理合作備忘錄）有9個國家，年底可再新增1個國家、明年3月可望再增另一國，總數增至11國，但在還沒簽成之前，無法透露是哪個國家。

顧立雄昨赴財委會報告「金融業新南向政策成效」。國民黨立委賴士葆質詢時秀出中國銀監會、證監會與保監會主席的照片，詢問顧知不知道他們的名字？顧回答：「還沒有辦法叫出他們的名字。」不過，糗的是，當賴士葆秀出答案，中國3個監理機關主席的名字卻有2個是錯的，賴說：「我錯沒關係，但顧立雄是主委，不能不知道。」賴士葆並追問：「金融業要怎麼拚新南向？金融業者如何獲得保障？」顧立雄說，將持續與新南向國家的金融監理機關，無論是銀行或證券等，保持密切互動合作，在維持金融穩定下，發揮金融支援最大效果。

簽署前暫時保密

至於台灣跟新南向國家已經簽署幾個金融MOU？顧立雄表示，目前已經有9個國家、13個監理機構簽署，「有把握今年底之前，金融MOU還可簽1個國家，另一國家是有機會，預計在明年3月底可完成。」

不過，顧立雄強調，「在金融MOU正式簽署前，非常不適合對外公開」，因為這會造成對方國家很大困擾，尤其新南向國家都不是我們邦交國，「希望大家能考慮國家處境，目前真的沒辦法透露。」

據悉，目前已與台灣簽署金融MOU的新南向國家，包括新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、菲律賓、越南、印度、澳洲、紐西蘭共9國；尚未簽署MOU且我金融業在當地設有分支機構的國家，則有緬甸、柬埔寨、寮國。