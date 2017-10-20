鵬鼎赴中掛牌 臻鼎臨股會通過

2017-10-20

持股降低 認列收益減少

〔記者卓怡君／台北報導〕PCB大廠臻鼎（4958）昨日召開臨時股東會，由臻鼎董事長沈慶芳主持，會中通過重要子公司—鵬鼎前往中國A股掛牌上市計畫，預計年底前送件，依中國審查進度，順利的話，明年即可掛牌上市；沈慶芳表示，中國PCB產業平均本益比高達47倍，募集資金最有效率，將藉此投資尖端技術，以因應市場競爭，雖員工與戰略投資人入股對每股獲利有暫時稀釋的影響，但可留住人才，並透過戰略夥伴協助，創造更多利潤，回饋股東。

因蘋果新機拉貨，臻鼎第3季合併營收創下歷史新高，訂單能見度高，法人預估，第4季可望再戰新高，全年營收上看1000億元，明年第1季表現也可望淡季不淡。

臻鼎：可吸引人才加入

臻鼎因子公司鵬鼎赴中國A股上市，引發外界關注，應主管機關要求，昨日召開臨時股東會討論該上市案，並承認IPO前的員工認股與戰略投資人的增資入股案，昨日臨時股東會出席率為80%，歷時26分鐘。

沈慶芳強調，中國PCB同業近幾個月投資軟板與硬板金額就高達325億人民幣，為維持臻鼎產業領導地位，透過鵬鼎上市，可募集資金進行投資，更能吸引優秀人才加入。

沈慶芳指出，因應訂單成長，中國淮安廠準備進行擴產，預計2019年開始投產，希望每年營收均可保持成長態勢。