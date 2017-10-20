鴻海30億美元投資獎勵 威州延後表決

2017-10-20

鴻海如何保證履約成談判焦點

〔編譯王惠慧／綜合報導〕鴻海（2317）在美國威斯康辛州100億美元的投資計畫遭遇挫折，威斯康辛州經濟發展公司（WEDC）週二將鴻海投資獎勵案的表決時間延後至11月，理由是合約內容有問題，一旦鴻海不履行承諾，威州納稅人將無法被充分獲得保障。

WEDC下次會議預計在11月8日舉行，但WEDC並未明確表示，最終版的合約是否會在此會議上表決通過；WEDC董事會成員不願意詳述推遲表決的細節，但外界普遍認為，應是和鴻海的履約保證有關。

反對這項計畫的民主黨籍威州參議會議員Tim Carpenter接受當地媒體「威斯康辛州報（Wisconsin State Journal）」訪問時，甚至形容推遲表決是基於一個「核彈級」的問題，若鴻海最終未兌現承諾，威州納稅人無法充分獲得保障；WEDC執行長霍根（Mark Hogan）在聲明中表示，推遲表決是為了確保協議正確無誤，「WEDC持續對此複雜的協議進行實地查核（due diligence）」。

今年9月威州參、眾議會先後表決通過對鴻海的30億美元（約900億台幣）的獎勵案，本案在通過立法機關審查後，將由當地經濟發展組織，也就是WEDC負責與鴻海談判合約細節，原先預計WEDC將在本週二表決通過合約，但目前雙方仍持續進行談判。

威州長：有信心達成協議

此案在表決過程中，引起民主黨籍州議員強烈反對，先前威州議會財政局提出的分析報告預估，這筆補助要到2042~2043會計年度才能回本；威州州長沃克（Scott Walker）則向媒體表示，有信心威州最終能和鴻海達成協議。

WEDC董事會成員、共和黨籍威州眾議會議員Rob Hutton指出，主要問題圍繞在鴻海如何保證做到先前承諾的投資金額和就業機會，以換取威州的租稅優惠，他樂觀認為雙方最終能完成協議。