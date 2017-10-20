劉德音魏哲家談接棒：有信心適應新角色

2017-10-20

〔記者洪友芳／台北報導〕台積電（2330）昨舉行法說會，由共同執行長劉德音、魏哲家率財務長何麗梅主持，這也是2人宣布平行接棒後首度主持法說會，相較之前，劉德音在回答問題時更顯得信心十足，2人認為，密切合作已久，距離明年6月接棒還有8個多月時間，雖然要超越董事長張忠謀的營運高門檻很難，但預期可順利接手，有信心適應新角色。

對於中國大肆投資興建晶圓廠，魏哲家回應，台積電當然不希望看到過度擴充新產能，希望擴產是有技術且是有效產能；針對格羅方德日前要求歐盟對台積電展開反壟斷調查，何麗梅表示，已接獲歐盟要該公司提供相關資訊，台積電會配合，這種案件通常會拖很久，台積電向來守法也恪守公平競爭，目前看不出會有影響。

台積電第3季合併營收約2521.1億元，稅後純益約899.3億元，每股稅後盈餘為3.47元，季增35.7%，為今年單季新高。10奈米製程出貨佔第3季營收的10%；16/20奈米製程佔24%，先進製程的28奈米及16/20奈米、10奈米製程的營收達全季的57%。

Q4營收將增1成

台積電預估第4季以美元計算，營收為91~92億美元，約季增9.37~10.57%，以美元兌台幣30.3元的匯率計算，新台幣營收約為2757.3~2787.6億元，平均每月營收至少919億元；受10奈米大量生產略侵蝕毛利與營業利益率，預估毛利率約介於48~50%之間，營業利益率為37~39%。

劉德音表示，受惠10奈米製程出貨快速提高，第4季預估占營收達25%，台積電第4季將強勁成長，單季營收約季增1成，全年營收季增8.8%，表現優於晶圓代工平均年增7%。股利政策方面，財務長何麗梅預告，因公司自由現金流量情況良好，明年股利有機會較今年提高。