納智捷U6降價 先衝量再求獲利

2017-10-20

〔記者楊雅民／台北報導〕裕隆（2201）集團旗下自主品牌納智捷汽車LUXGEN U6大改款將跟進降價風，納智捷總經理蔡文榮表示，納智捷成軍10年，全新車款品質皆大幅提升，現階段策略將「先衝量，再求獲利。」

蔡文榮指出，納智捷今年啟動「510計畫」，9月首輛全新車款LUXGEN U5小型休旅車，入門價以每輛65.9萬起的震撼價上市後，目前兩個月接單量已達2500輛，9月已交車500多輛，預計10月可再交車約1000輛。

納智捷主力車款LUXGEN U6中型運動休旅車將於11月大改款上市，同步推出U6 GT及U6 GT220兩款車型，配備升級搭載12吋多功能HD觸控螢幕，並導入全新的第10種視角的Front View+車前安全影像。

APA智駕版入門價每輛下殺至83.9萬元，較前一代入門價每輛86.2元降價2.3萬元，頂級的U6 GT220旗艦版，使用日本東名引擎、AISIN變速箱及賽車級輪圈RAYS，預售價每輛103.9萬元。納智捷今年前3季掛牌數為1萬0017輛，較預期進度落後，9月掛牌數在LUXGEN U5帶動下，單月掛牌數衝上1221輛，超越福特。

蔡文榮說，納智捷第四季將以LUXGEN U5和U6兩款戰略車款主打，目前利潤壓低到2%~3%，先衝訂單量，有了量，零配件供應及經銷商營運成本可攤掉，再衝獲利。

納智捷去年在台灣掛牌量為1萬6360輛，LUXGEN U5和U6今年陸續上市後，單月銷售量目標分別訂在700輛和750輛，並挑戰1000輛的目標，年底全品牌掛牌數將挑戰1.8萬輛目標，並在短期內能達到年銷量2萬輛門檻。