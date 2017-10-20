碩禾小金雞碩鑽 明年Q2登錄興櫃

2017-10-20

〔記者張慧雯／台北報導〕太陽能導電漿廠碩禾（3691）旗下小金雞碩鑽，預計明年辦理公開發行，期待第二季能登錄興櫃，碩禾董事長陳繼明發下豪語，「2019年碩鑽將成為全球太陽能矽晶圓鑽石切割線材前3大供應商」。

矽晶圓鑽石切割線正夯，因矽晶圓鑽石切割線比起傳統切割具有2成的成本優勢，切割矽晶圓品質又快又好，因此幾乎所有矽晶圓廠都要將產線改為鑽石線，碩禾總經理黃文瑞表示，目前產能嚴重不足，預計到明年底都還是呈現缺貨狀態，碩禾持有碩鑽43%，今年下半年已經開始獲利，估計全年將由虧轉盈，由於毛利率高達50%以上，明年獲利將會明顯成長。

陳繼明解釋，鑽石切割線目前月產能約8萬公里，預計明年6月鑽石切割線月產能可擴充到50萬公里，後年目標則為100萬公里、總產線達120條，可望成為全球前3大供應商，也因此碩鑽明年還會增資4億元。

此外，陳繼明也說，碩禾除入股茂迪（6244）成立的模組公司外，也將參加元晶（6443）增資案，對於新日光（3576）、昱晶（3514）、昇陽光電（3561）將成立的聯合再生能源公司，也有意參與投資，而國碩（2406）集團「只想支持、不想要參與經營，也不會干涉營運」，只希望台灣太陽能產業能夠更好。

至於國內外電廠方面，陳繼明表示，菲律賓電廠的50MW（百萬瓦）明年第一季就能順利併網，而日本廣島的13MW同樣也是明年首季併網，至於國內建置太陽能電站則將聚焦於台南、雲林、屏東等，至今海內外已正式商轉太陽能電廠達34MW，為集團每年帶來約4億元的發電收入。