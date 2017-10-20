Purley推動伺服器出貨 嘉澤、華擎、建準吃補

2017-10-20

〔記者陳柔蓁／台北報導〕英特爾在下半年推出的Purley平台，將應用在高階伺服器用中央處理器（CPU），市場預估日益升高的運算需求將推升伺服器出貨量。由於搭載Purley的CPU接腳數和運算速率增加、平均功耗較上一代增加45～165W，預期主機板、連接器、散熱產業將因此新品效益受惠，而三個產業中分別以嘉澤（3533）、華擎（3515）、建準（2421）受益較大。

數據龐大且複雜度高的資料中心大舉擴張，運算所需的伺服器數量暴增，有研調機構預估，第二季起全球伺服器產品出貨季增10%，而下半年中國、北美等地數據中心會因Purley帶來換機潮，伺服器需求較上半年度成長超過10%。

Purley因為規格較新且高階，初期會應用在高階伺服器，在人工智慧及虛擬實境的高效能運算（HPC）、物聯網的雲端管理、人工智慧（AI）、虛擬／擴增／混合實境（VR／AR／MR）和自駕車，因為運算需求提升，入門款伺服器的CPU用量會由1顆增加到2顆、高階款會搭配到6、7顆。 而新CPU因為接腳數增加，用的扣件、金屬座須重新設計，價量同步走揚，連接器供應商嘉澤因此獲得十足營運動能，這部分對該公司營收貢獻25%。

華擎除了主機板本業，還另設立永擎電子投入伺服器研發製造，客戶多為中小型企業資料中心及中小電信商，到第二季已正式轉盈，在伺服器價量齊揚的狀況下，預估該部門營收會逐季成長。

新款伺服器散熱需求大增，較上一代多配置一、兩顆風扇，對高風量、馬達耗能低的風扇需求增加，建準的伺服器客戶為Dell、HP與其他ODM廠，IT與伺服器產品對該公司營收貢獻約2成。