貨幣型拖累 9月投信基金規模減371億

2017-10-19

〔記者廖千瑩／台北報導〕投信投顧公會最新統計，在投資氣氛轉佳的帶動下，股票、債券和平衡型基金單月規模全面走揚，但貨幣型基金大幅流出，使得9月整體投信基金規模較前月縮水371.6億元、來到2.26兆元，月減1.6%，為今年單月第二高。

根據統計，第3季及今年以來，投信基金規模分別大增496.3億元和1436.9億元，增幅達6.8%。其中，跨國股票型基金、指數型基金和固定收益型基金扮演今年投信基金規模成長三大支柱，三者合計增加2154.7億元；至於台股基金，9月規模再縮減53.9億元，9月底台股基金規模為1725.1億元。

摩根多重收益基金產品經理陳若梅表示，在資金排擠效應下，貨幣型基金9月就被提款742.5億元，拖累投信基金整體規模跟著蒸發。

陳若梅指出，9月股債基金規模回溫，投資海外的跨國型股票基金買氣也升溫，增加94.5億元，攀升至3845億元，再度改寫2008年6月以來波段新高，第3季和今年以來，規模分別大增329.1億元和759.8億元，買氣稱霸各類投信基金，指數型基金也飆歷史新高。

她分析，9月地緣政治風險不時升溫，卻無礙全球股市表現，股債基金買氣都獲得相當幅度的挹注，但股票買氣仍相對債券來得耀眼，特別是跨國股票型基金9月規模創下2008年金融海嘯以來的新高，反映現階段投資信心的樂觀程度。

陳若梅表示，跨國股票型基金今年規模成長759.8億元，指數型基金也成長715.3億元，兩者合計金額已超過今年來整體投信基金規模增加金額，堪稱投信基金規模成長動能的兩大支柱。

不過，儘管目前全球股市熱鬧滾滾，除了擁有基本面、資金面或政策面等利多題材支撐，又有源源不絕的國際資金來助陣，未來上揚空間仍值得期待，但市場多頭背後仍不乏陰影籠罩，一旦有風吹草動，勢必牽動股市投資氣氛，提醒投資人注意。