聚陽前3季獲利年減23.18％

2017-10-19

〔記者陳柔蓁／台北報導〕全球前5大成衣製造廠聚陽（1477）自結前3季營收171億元、年增0.38%；稅前淨利12.61億元、年減23.18%，每股稅前盈餘為6.08元、年減23.71%。營運軌跡維持「營收成長、獲利衰退」態勢。聚陽發言人廖維表示，獲利會衰退主要是年初的匯損還沒完全消化，全球服飾零售業已見好轉跡象，公司仍維持全年營收成長5~10%目標。

聚陽前3季獲利衰退，另一個原因是客戶指定的化纖原料必須外購，導致短期公司只賺取代工費。現在聚陽9成原料需外購、1成是來自與南紡（1440）合資的越南南方紡織，有了之前的經驗，現在南方紡織也積極提高化纖的生產比重。雖然化纖沒有價格優勢，但南方紡織既有的棉類原料，已讓聚陽在目前國際棉價上漲之際，保有較低的採購成本。

廖維表示，公司正在洽談明年第1季春夏服飾訂單，量增但價格與去年差不多，而運動、時尚盤的復甦情況比百貨好，只是品牌客戶保守的操作策略壓縮了供應鏈生產週期，訂單能見度從過去的6個月，現在縮短至5個月以下，且只會先下7成的量，其餘3成則在最後一刻視市場反應緊急追加，公司是以智慧製造、電腦打樣、提供面料與設計等提升客戶服務品質，以保有接單彈性與議價能力。

廖維表示，主打超值商品的大賣場式客戶沃爾瑪、Target等客戶對聚陽營收貢獻度較以往增加70%、對整體營收占比來到10%，接這種客戶的用意是能用大量生產維持工廠的生產效率與人力成本。此外，毛利較佳的智慧衣在年初出了一批後，現正與歐美客戶洽談第2代。