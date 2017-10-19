迎旅展 飯店業績估年增逾1成

2017-10-19

〔記者王憶紅／台北報導〕全台規模最大的台北國際旅展ITF本月底登場，飯店業者考量新進競爭業者增多下，紛紛祭出超殺優惠，以吸引買氣，包括晶華（2707）、國賓（2704）及六福（2705）等，業績都以年增10~20%為目標。

航空業者長榮航（2618）、華航（2610）則在新增航班、航點下，今年業績以年增20~30%為目標，進而帶動雄獅（2731）在旅展的目標同樣是成長2位數。

晶華副總張筠指出，今年晶華在ITF最大的不同處是採取單價不變、總價入門門檻降低的方式，也就是以往牛肉麵是採取1本10張的方式銷售，今年則是開放單張購買，自助餐券以往是單筆4人券，而今年則是單筆2人券即可。張筠指出，這是考量市場不景氣及台灣美食展的參展心得所致。晶華去年ITF營收破億元，今年在銷售品項增多下，以成長10%為目標。

國賓協理黃國瑋指出，國賓今年以拚獲利為目標，因此銷售主力放在銷售住宿券，且今年首次採取購買住宿券贈送禮券的方式，主要是考量飯店新進業者增多，競爭激烈，因此要提供特別的誘因。國賓今年ITF銷售以成長10%為目標，國賓去年ITF銷售業績約2790萬元。

六福旅遊集團表示，今年推出多項前所未有優惠，業績要較去年成長20%。長榮航去年線上旅展業績約10億元，今年要以成長20%為目標。