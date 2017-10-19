元晶要當領跑者 模組廠明年量產

2017-10-19

〔記者張慧雯／台北報導〕「我們要當台灣太陽能產業的『領跑者』，不只是模組產能最大、品質好、服務佳，還要達到零存貨，碩禾（3691）會參加我們的現增案。」元晶（6443）董事長廖國榮指出，明年元晶所投資、全台灣最大的太陽能模組廠就要開始投產，未來不只要做電站，還要賣「綠色憑證」，他也說：「像台積電（2330）要賣產品到歐洲去都要買綠色憑證，我們就可以賣給它。」

要賣「綠色憑證」

元晶在屏東投資的模組廠預計今年12月裝機，明年春天量產，第1階段將投入500MW（百萬瓦）的年產能，將成為全台灣最大、設備最先進、自動化程度最高的太陽能模組廠。但廖國榮表示，元晶不光只是要蓋全台最大的模組廠，而是從太陽能電池到太陽能模組，甚至從客戶下單到交貨「7天內可以送到指定地點或港口」，達到「零庫存」的境界。

目標「零庫存」

元晶日前與屏東縣政府談妥，將投資500億元設置的太陽能電廠，預期未來發電量，每年可減少約70萬公噸的碳排放，約為1800座大安森林公園的吸碳量，昨日也宣布和嘉義市、雲林縣政府簽訂合作意向書（MOU）共同推廣綠能。

廖國榮指出，屏東廠距離高雄林園石化廠區只有15公里，加上核3廠未來即將除役，預期會需要大量的電力，元晶的太陽能電廠不僅能夠賣電給石化廠區業者，還能賣「綠色憑證」給科技業者。

他解釋，台積電日前宣布要再度認購1億度綠色電力，將來也會直接購買再生能源，以響應全球減碳行動。廖國榮認為，未來蓋好的太陽能電廠可以不賣電給政府（台電），而是取得綠色能源標章後，每度電除了有賣電的收入外，還能賣「綠色憑證」給科技業者，因此，每度電不靠政府收購也能有不錯的收入回報。