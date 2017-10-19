太陽光電展規模增14.7% 中國缺席

2017-10-19

〔記者張慧雯／台北報導〕由外貿協會及SEMI（國際半導體產業協會）共同主辦「PV Taiwan台灣國際太陽光電展」昨日於台北南港展覽館登場，蔡英文總統出席開幕典禮，宣示未來會繼續推廣屋頂型太陽能、釋出不利於耕作的土地，要把產業欠缺的制度與基礎建設做起來，全力讓2025年太陽能發電量達到20GW（10億瓦），她也表示，相信2018年的太陽能裝置量可達1.5GW，較2016年倍增。

蔡英文指出，政府會再接再厲，持續整合資源，推動綠能產業的發展，也將全力協助推動太陽能、風力等綠色能源發電，打造綠色產業生態鏈，建構完整的智慧電網，希望讓綠色能源能夠走入工廠、辦公大樓甚至是家庭，政府會持續推廣屋頂型太陽能，全力讓2025年太陽能發電量達到20GW的目標。

此次太陽光電展結合多面向再生能源及跨界整合，涵蓋「綠色運輸」、「綠色金融」、「風能」及「氫能與燃料電池」等主題，共10國145家廠商參展，規模較往年大幅成長14.7%，9家德國廠商甚至組成「德國館」參展，而國內太陽能一線大廠如茂迪（6244）、友達（2409）、元晶（6443）、碩禾（3691）、新日光（3576）、綠能（3519）等均共襄盛舉。

然而，相較德國廠商組成「德國館」參展，過去太陽光電展不少中國太陽能廠商如保利協鑫等都會應邀參展，且規模相當龐大，但今年中國廠商參展意願缺缺，保利協鑫甚至原本答應要參加座談，最後也沒來；法人猜測，目前中國正在舉行19大，且雙邊關係緊張，中國大廠首次不參加在台灣舉辦的太陽光電展，政治意味濃厚。