Google跨足晶片設計 高通備受威脅

2017-10-19

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕Google（谷歌）週二揭露為新手機而自行設計的首款晶片「Pixel Visual Core」，不僅展現進軍硬體和晶片設計的野心，也成為高通（Qualcomm）等半導體供應商的一大威脅。

Pixel Visual Core為一款系統單晶片（SoC），可改善Google最新款手機Pixel 2的相機影像品質。Google在部落格貼文表示，該晶片將有助於手機以超高動態對比技術（high dynamic range，HDR）處理影像，在混合照明情況下，可捕捉到更多更清晰的影像細節。

晶片設計耗時且成本高昂，除了蘋果、三星電子之外，很少智慧手機廠商能夠自行設計。Google已經為本身的資料中心設計處理器，但這是它首次嘗試為自家最新消費硬體裝置設計晶片。彭博新聞點出，如果Google欲追上如蘋果等智慧手機領銜者，這家網路科技鉅子必須更努力整合這些行動裝置的硬體和軟體功能。

Google表示，手機的相機硬體運用Pixel Visual Core晶片，相較於運用主應用處理器晶片處理HDR影像，速度將快5倍，耗電則不到原來的10分之1；近幾個月內，用戶將可透過軟體更新，讓其他App（應用程式）啟動該晶片功能。

Google自行設計手機晶片，對高通而言不是一項好消息；Google在Pixel手機和更早的Nexus裝置，都採用高通驍龍（Snapdragon）應用處理器晶片。高通先前標榜自家晶片賣點之一，就是影像處理能力，但現在Google最新公告暗示自己在晶片設計方面可做得更好。

儘管Google表示，沒有計畫改變和高通間的合作關係，也沒有立即銷售晶片的計畫，但此自行設計的手機新元件，已成為Google半導體企圖的最新跡象。