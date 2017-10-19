iPhone出貨下修 拖累觸控雙虎

2017-10-19

TPK宸鴻遭外資降評 GIS業成聞訊下跌

〔記者陳梅英／台北報導〕iPhone X出貨持續遭法人下修，從年中預估9000萬到6000萬支，近期普遍認為今年iPhone X出貨恐不到4000萬支，此將影響相關供應鏈第四季業績表現，觸控面板廠TPK-KY宸鴻（3673）昨遭外資降評，競爭廠GIS-KY業成（6456）也是聞訊大跌。法人認為，觸控雙虎第四季業績受到iPhone X出貨下修、iPhone 8銷售未如預期下，營收只能溫和成長。

觸控雙虎第三季業績表現不錯，其中業成因拿到iPad相關系列產品出貨主導地位，加上蘋果iPhone 8等新機開始出貨，9月合併營收159.78億元，創歷史新高，累計第三季合併營收430.22億元，優於市場原先預期的410億元，季成長幅度超過8成。

Q4成長力道受影響

業成原本預估第四季iPhone X出貨放量，受惠於iPhone X搭載OLED，觸控模組單價提高4至5成，加上拿下一款蘋果MacBook訂單，開始以megasite（即從觸控面板、貼合到LCM組裝的一條龍服務）模式出貨，營收可望一路走高至11月。不過，iPhone整體出貨被下修，法人認為業成第四季成長力道恐受到影響，但業成上半年每股稅後盈餘已達7.64元，上下半年營收呈現4：6的情況下，全年獲利仍可期。

宸鴻第三季合併營收305.13億元，季成長36.2％，也優於市場預估的280-290億元之間，在營收規模擴增下，宸鴻第三季本業可望持續獲利，達成今年每季都要比去年同期好、且都賺錢的目標。

不過，宸鴻昨被歐系外資以iPhone備貨量調降，第四季營收成長幅度僅剩個位數、約6％；加上宸鴻日前發行海外存託憑證（GDR）股本膨脹15％，每股獲利被稀釋，外資調降其每股稅後盈餘預估值10％-20％，目標價從120元下修至110元，維持「中立」評等。