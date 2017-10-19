iPhone X攻3大市場 明年換機潮更強勁

2017-10-19

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕研究機構顧能（Gartner）最新預測，全球智慧手機銷售將於明年重返成長，蘋果新旗艦機款iPhone X在北美、中國和西歐等3大市場可望成為銷售動力，帶動iPhone換機潮於明年表現將更強勁。該報告再次凸顯市場預期iPhone X大量出貨和銷售由今年底遞延至明年的現象。

明年智慧機出貨 估增6％

Gartner研究預測，全球智慧手機經過2016、2017年銷售趨緩後，2018年將是自2015年以來銷售首見重返成長的一年；明年世界行動電話的整體銷售可望年增2.4％、出貨量達19億支，其中，智慧手機占行動電話總出貨量86％，年增6％。

蘋果iPhone X手機價格雖然高貴，預期仍將是驅動北美、中國和西歐等3大手機市場銷售的引擎。Gartner研究主管柯札說，「鑑於iPhone X供應要到11月較晚之後，我們預期iPhone換機週期迄2018年會更強勁」。

該機構認為，iPhone X零組件短缺可能導致今年第四季需求無法滿足，造成本季部分銷售滯延至明年。分析師先前臆測，由於3D感測元件和TrueDepth相機生產遭遇瓶頸，恐使iPhone X第四季出貨受影響；不過，供應鏈近日消息指出，隨著iPhone X生產線已陸續開始加速和放量生產，該3D相機模組良率現已大幅改善。

凱基投顧分析師郭明錤先前報告曾指出，iPhone X換機需求可能延續至明年第二季，預期iPhone X明年出貨量約8000萬至9000萬支。

個人電腦市場 有望復甦

另外，Gartner新報告也預測，隨著企業升級電腦至搭載Windows 10系統、中國和俄羅斯市場的反彈，個人電腦（PC）市場明年有望復甦；整體PC市場（桌上型電腦、筆記型電腦、高階超可攜裝置Ultramobile）出貨量在2017年保持穩定，2018年將成長0.8％至2.65億台。