遠銀案效應 銀行資安將壓力測試

2017-10-19

〔記者王孟倫／台北報導〕金融機構的資安系統也要進行壓力測試了！立法院財政委員會昨通過臨時提案，要求金管會在六個月內完成資安建置及壓力測試，金管會主委顧立雄允諾，將請財金公司研議並設計有關銀行資安系統壓力測試之相關情境。

顧立雄昨赴財委會報告「建構國內金融機構資安聯防體系」，民進黨立委吳秉叡質詢，遠東銀行日前遭駭客盜款，為何會發生這種事情，要如何防範？

顧立雄回應，剛看過金管會完成的遠銀報告，如果遠銀能把每道程序都落實，就能防堵駭客；銀行不能落實資安，很大原因就是為了圖方便，才造成重大漏洞 。他更說了重話，未來若銀行無法落實資安和洗錢防制 ，「我們會讓他（業者）感覺到痛」。

民進黨立委江永昌則指出，遠銀遭國際駭客盜領案，凸顯國內資安之不足與嚴重性，他提案要求金管會在六個月內完成資安壓力測試，此案並獲得通過。

顧立雄表示，資安滲透壓力測試，若銀行公會可以透過銀行的自律做到，當然是比較好，例如保險發展中心可以做保險業的壓力測試；而金管會對銀行資安滲透壓力測試的情境設計，會先洽財金公司，畢竟他們的資訊能力比較充足，希望可以在六個月完成。

金管會過去曾要求銀行進行各主題情境的壓力測試，例如房地產價格大跌、經濟負成長或新台幣升值等，但從未舉行資安壓力測試。