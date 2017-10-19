脫離匯率觀察名單 台幣影響有限

2017-10-19

〔記者吳佳蓉、王孟倫／台北報導〕對於台灣從美國匯率操縱觀察名單除名，學者認為，美國以三項指標來判斷貿易夥伴是否操縱匯率，台灣已連續兩次僅符合一項，按美國財政部規則，脫離名單為預料之中，沒脫離才值得解讀。

中央銀行副總裁楊金龍昨赴立法院財政委員會備詢，國民黨立委賴士葆質詢：「台灣可以從匯率操縱觀察名單剔除，是否代表央行運作得不錯？」楊金龍回應，不能說是「運作」，因為央行與美國財政部一直持續溝通，而且溝通效果非常良好，基本上新台幣匯率由市場決定。

楊金龍並表示，台灣若持續列入觀察名單，最壞情況可能會面臨美國貿易法的三○一條款等。他指出，新台幣是「浮動匯率制度」，若市場失序、波動非常大，持續升值或持續貶值，就會注意是否有投機者進場。

央行官員則強調，一直以來央行不斷向美方表達，雙方為貿易互補的互惠關係，例如我國出口主力半導體，就有不少產製設備由美國進口，樂見能在積極溝通後，獲得正面結果。

至於台灣脫離匯率操縱觀察名單是否影響新台幣走勢？央行官員表示，應不會產生影響，因為匯價與市場供需、景氣情勢更為相關，如今全球景氣復甦、國內出口表現亮眼，匯價相對已不再扮演重要角色。

元大寶華綜經院策略分析師顏承暉認為，按照美國財政部規則，台灣脫離觀察名單為預料之中，本次沒脫離才值得進一步解讀。他指出，脫離觀察名單若發生在半年前、新台幣升勢高漲時，還可能影響新台幣走弱；但如今即使有干預空間，央行應也無意介入，主要考量匯差對出口商獲利多少有衝擊，匯價應以平穩為佳，且從有效匯率指數判斷，目前匯價介於中線，也沒有超貶理由。

台經院景氣預測中心主任孫明德則表示，先前台灣被「留校察看」，主要是美國認為央行對匯價施以一些「小手段」，但今年前九月新台幣持續偏強，央行尾盤也沒任何動作，美國疑慮解除，因此獲得自由之身，算是美國財政部在央行總裁彭淮南卸任前所給的一份禮物。