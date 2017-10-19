第三接收站擬限縮開發 拚環評過關

2017-10-19

〔記者黃佩君、楊綿傑／台北報導〕中油第三接收站陷入環境爭議，經濟部長沈榮津昨再度表示，目前選址觀塘仍為優先，因台北港已無空間，林口則有飛機起降的安全問題。據透露，環保署可能於二十六日安排第二次小組審查，中油也承諾三接用地僅開發G1及G2一小部分、G3不予開發，希望將影響降到最小，獲得環委認同以尋求解套。

為非核家園供電主力大潭電廠供氣的第三接收站，因藻礁及發現保育生物「柴山多杯孔珊瑚」而陷入爭議。第三接收站原訂年底動工，若拖延可能引發二○二一年大潭電廠無法如期上路的缺電危機。

對於環團提出台北港等替代場址，沈榮津再度表示，目前仍以桃園觀塘為優先。他說，與交通部及港務公司溝通後，台北港已無空間，若要填海造陸，連同環評等需時長達十三年，對供電及能源轉型緩不濟急。林口則因恐影響桃園機場飛機起降安全，也無法列入考慮。

官員透露，第三接收站最晚年底前須動工，環保署預定二十六日前後安排環差第二次小組審查，希望能有解套空間；而中油也承諾相應做法，除了之前提到的多杯孔珊瑚移地復育、認養觀新藻礁生態區外，也擬限縮開發面積，爭取過關。

中油表示，觀塘工業區有G1到G3區域，目前開發主體為G1以及部分G2將作為台電溫排水排放口使用，其餘位置目前並未規劃，未來也擬以不予開發方式，將對藻礁衝擊降到最小。

不過，環保署長李應元昨在立院衛環委員會答詢時，直接打臉移地復育之說；他表示，藻礁沒有移地復育這件事，多杯孔珊瑚這樣子的動物，才有可能談復育，藻礁只有可能討論破壞的程度而已。副署長詹順貴則補充，在專家會議中，中油確實有提出「移地復育」的想法，但這部分還是得由環評委員決定。

台電副總陳建益則指出，目前另規劃在基隆協和與台中興建天然氣接收站，但不能說是觀塘的替代方案，只是盡量將天然氣用量衝起來，以因應用電需求。