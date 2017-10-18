遠銀被竊6000萬美元 疑北韓駭客搞鬼

2017-10-18

〔編譯楊芙宜、記者邱俊福／綜合報導〕根據BAE Systems（英國航太系統公司）研究，北韓相關的駭客團體Lazarus可能就是造成台灣遠東商銀本月被駭失竊6000萬美元的幕後黑手。BAE是一家供應國防、資安和航太產品的跨國企業。遠東商銀案是一連串SWIFT（環球銀行金融電信協會）訊息系統被駭入的最新案例。

而刑事局偵辦此案，經多日鑑識遠銀SWIFT系統、電腦主機、伺服器，發現一個「splwow32.exe」的後門惡意程式，該程序碼的字串，比對國際資安公司的歷史報告資料，的確與Lazarus過去犯案的工具特徵類似，至於是否確為該組織所為，正透過追查IP進一步查證。

Lazarus被認定可能涉及台灣遠東商銀被駭案，凸顯北韓持續透過駭客手段尋求資金來源。BAE先前和俄羅斯卡巴斯基、美國賽門鐵克等資安公司都判斷，去年孟加拉央行被駭8100萬美元案和Lazarus有關。

BAE週一在部落格貼文指出，台灣遠東商銀案是駭客團體利用惡意軟體，經由國際SWIFT銀行業匯款的訊息網絡來偷竊金錢，具有Lazarus犯案的「一些特徵」，包括：惡意軟體先前也曾出現在被Lazarus攻擊的波蘭、墨西哥銀行中，而被駭走的資金也都是取道Lazarus行竊目的地—斯里蘭卡和柬埔寨銀行受款帳戶。

這並非Lazarus首次以台灣為攻擊對象。美國有線電視新聞網（CNN）4月曾引述卡巴斯基分析，Lazarus曾把台灣當作對18國銀行發出攻擊行動訊號的跳板。

由於駭客是透過美國和荷蘭的伺服器IP當作中繼站，刑事局專案小組為能確定幕後操控者，正依國際合作窗口轉報相關國際及歐洲刑警組織追查中。