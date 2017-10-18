金控業投資FinTech費用 高低落差達51倍

2017-10-18

〔記者王孟倫／台北報導〕CRIF中華徵信所昨天公布國內金控集團對研發與FinTech（金融科技）投入經費調查；其中，金控業2017年對FinTech投資費用，較去年成長41.14%，但各金控間，呈現極大落差，最高一家為4.58億元、而最低只有0.09億元，兩者相差51倍。

中華徵信所台灣區總經理郭曉薇指出，全球產業面臨必須轉型的臨界點，而研發的投入，尤其是科技研發的投入更是加速各產業變革的關鍵。

根據中華徵信所調查，我國金控業今年投入研發經費，平均每家為2.51億元，其中，平均每家投入FinTech費用為1.92億元，換言之，金控在FinTech投入費用佔整體研發高達76.5%。

儘管，金控投入FinTech佔研發費用比例最大宗，不過，中華徵信所總編輯劉任直言，「相較於亞洲各國積極推廣金融科技，國內金控集團於這方面投入，顯然不足」。

尤其，各金控今年投入FinTech費用落差很大，最高金額為4.58億元，與最低僅900萬元，差距高達51倍，代表各家金控對金融科技投入，仍有不同考量。據瞭解，金額最高這家為大型民營金控，但中華徵信所不便透露名字。

該項調查也顯示，各金控集團目前都認為「手機金融服務」與「數位化交易」為投報率中最具效益的項目；而重要的「數位徵信」則在調查中敬陪末座，是金控業在金融科技上投入最少的項目。