英保護科技、軍品技術 嚴審中資併購

2017-10-18

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕英國也開始對中資大肆收購敏感產業和關鍵技術保持警戒！梅伊政府週二提議，將更嚴格審查外資對英國軍用品、重要科技業者併購的新規，新審查門檻從企業年營收降至僅100萬英鎊（約4010萬台幣），以保護敏感產業領域的本國公司不落入外國手中。今年9月間，中國政府資助的私募基金凱橋資本（Canyon Bridge）甫以5.5億英鎊收購英國晶片設計商Imagination Technologies。

中資在海外大肆收購敏感產業和關鍵技術，引發各國國安顧慮，連一向對外資併購最開放的英國也出現重大轉變。先前包括德、美、歐盟都提出中資收購可能威脅國安的疑慮，而英國公投脫歐以來英鎊貶值，使英國公司在外資眼中變得更廉價。

美國川普總統9月中旬甫以國安為由，否決「凱橋資本」收購美國可編程邏輯晶片大廠萊迪思（Lattice），不料一週後凱橋資本就轉向宣布以5.5億英鎊收購英國晶片設計商Imagination Technologies，引發英國政界和媒體譁然，要求英國政府嚴審外資併購科技業。Imagination最大客戶為蘋果公司。

英國商務大臣克拉克週二聲明，英國向來自豪於具有世界上最開放紀錄和最提倡自由貿易的國家；不過，在國家安全領域，「政府一段時間就檢討併購機制以堵住漏洞，是正確的」。

國安評估曾指出，國家基礎設施或國防領域嵌入的晶片科技，可能被懷有敵意的人員利用並中斷系統，而這些晶片產品有時是由小公司生產。

該新規包括，把對企業併購交易的審查門檻從現行的7000萬英鎊降至100萬英鎊；取消現行併購交易使企業在供應市佔提高至25%或以上的規定；並適用於軍事產業、涉及電腦晶片設計和量子技術的企業。