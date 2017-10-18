高通被罰234億 經部憂影響外商投資

2017-10-18

〔記者黃佩君／台北報導〕公平會11日針對美國行動晶片大廠高通（Qualcomm）獨佔，祭出234億台幣史上最高罰鍰，經濟部昨表示對此「深感憂慮」，強調尊重公平會身為主管機關的立場，但「期盼產業發展與交易公平能相互調和」。

經濟部官員表示，高通是台積電、日月光等台廠的大客戶，加上與經濟部簽署5G、AI等方面的合作備忘錄（MOU），希望合作能一直持續不斷，且高通籌碼「其實很多」，本次裁決恐影響未來合作及投資。

公平會對高通做出天價裁罰，是基於高通在行動通訊基頻晶片市場具獨佔地位，卻拒絕授權晶片給其他晶片製造商，更對下游手機製造商祭出「不簽授權契約就不提供晶片」，藉獨佔地位損害基頻晶片市場競爭。

經濟部表示，考量經濟之安定與繁榮，身為產業主管機關「期盼產業發展與交易公平能相互調和」，且對本次調查與裁決過程、決議234億元罰鍰等「深感憂慮」。經濟部也表示，本次裁決結果未能衡量其對整體產業的貢獻及未來的合作商機，此結果恐將影響外商未來在台的投資。

高通除是台積電、日月光等台廠的大客戶外，也與經濟部簽署5G、AI等方面的MOU，公平會裁罰後外界預期合作可能破局，經濟部官員仍表示「希望合作能一直持續不斷」。

官員表示，高通在5G、物聯網、AI等技術上有一定的優勢跟影響力，其晶片對台灣業者而言也是很好的解決方案。目前經濟部與高通在5G的研發合作持續中，尤其是台廠可切入的小型基站部分，若無高通支持，這部分就會受影響，經濟部仍希望能把握合作機會。

官員說，目前公平會的裁決，高通自己會處理法務部分，但希望台廠及經濟部與高通合作部分不要受影響，仍往前推進。