賣美光挹注獲利 南亞科第3季EPS3.12元

2017-10-18

〔記者洪友芳／新竹報導〕DRAM廠南亞科（2408）今年第3季本業獲利持穩，大賣美光持股雖貢獻獲利達111.65億元，但認列可轉換公司債（ECB）的選擇權評價損失也達68.63億元，致使稅後淨利85.74億元，每股稅後盈餘3.12元，不如市場預期。不過，公司預估DRAM價格第4季持續上揚，本業可望獲利增溫。

南亞科昨舉行法說會並公布財報。受惠DRAM價量上揚，南亞科第3季營收132.93億元，季增5.3%，營業利益42.45億元，季增1.9%，本業獲利穩定成長，但因認列ECB的選擇權評價損失達68.63億元，侵蝕每股稅後盈餘2.49元，使得稅後淨利不如市場預期，但稅後淨利仍季增32.1%、年增5.11倍，每股稅後盈餘3.12元。前3季每股稅後盈餘達6.67元。

展望第4季，南亞科總經理李培瑛表示，本季市況供需比第3季更為吃緊，預估報價會持續上揚，以低功耗的DRAM漲幅最多、約達1成，其他產品漲幅有個位數；明年第1季也因需求持續強勁，DRAM報價預估走向持穩。南亞科20奈米產出量增加，第4季位元銷售量約可季增15%。

南亞科截至9月底，持有美光股數剩下2196萬6142股，佔美光股權約1.97%。李培瑛表示，南亞科第4季仍會繼續出售美光持股，預計今年12月10日以後才會再出售美光持股。