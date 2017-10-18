發展加值化產品 弘裕、力麗突圍

2017-10-18

〔記者陳柔蓁／台北報導〕國際油價波動，尼龍粒價格也跟著起伏。年初高點每噸2600美元、年中下跌至每噸1800美元，現在又回升到每噸2500美元左右。為了增加自身產品的附加價值擺脫原料代工宿命，台灣尼龍供應商積極發展加值化產品，弘裕（1474）專注箱包袋用工業級尼龍布、力麗（1444）子公司力麟則投入食品級包材BOPA膜。

弘裕近來積極發展箱包袋用工業級尼龍布，最大客戶為美國VF集團，弘裕副總陳滄俊指出，VF集團旗下30多個品牌，做生意時要找各產品線的包包設計師單獨談，每種材料後面都有好幾個供應商在排隊，弘裕的產品能符合環保、輕量設計趨勢，雖然尼龍成本上上下下，公司仍能確保穩定的交期、品質、成本。

弘裕在台灣彰化、中國東莞與杭州有生產基地，近來中國環保標準不斷提升，污水回收率從50%、70%一直要求到90%，就是要重污染的織布染整廠關門，弘裕的回收率在年中就達到97%，因此獲得當地轉單商機。

力麗對力麟持股逾半，其餘股東是國發基金、元大與華南。力麟是台灣第1家有能力做食品級尼龍BOPA膜的公司，這種膜無毒、真空耐高溫，能用在夾鏈袋、零食包裝內裡，力麗副總陳漢卿指出，BOPA膜全球需求每年以15%幅度成長，尤其華人喜愛小包裝，現在又有電商、宅配需求日益增加。

BOPA膜的價格是尼龍粒的1.7倍，德製機台為磁浮製程，讓BOPA膜可以四面拉伸，使產品良率提高、耗損低，初期產量1個月800~1400噸，日本商社已經預訂一半的產能，另一半可以全供台灣本土食品包材。