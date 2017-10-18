太陽能業困境 張秉衡點出4大原因

2017-10-18

〔記者張慧雯／台北報導〕說起台灣太陽能產業的困境，茂迪董事長張秉衡認為以產能過剩、政策補貼、製造成本與出海口不足為主，而太陽能電站的主要問題則在饋線與土地取得。

張秉衡舉例，茂迪目前在兩岸都設有廠房，台灣的廠房員工素質高、管理也很有效率、技術更是領先，但「台灣廠經營壓力很大」，反之，設在中國的3個廠房，目前都是賺錢的，主要原因就出在「結構性成本」差很多。所謂「結構性成本」包括政府大力提供補助、人力成本便宜、原物料成本低廉、產業鏈完整等。張秉衡解釋，在中國設廠土地取得容易且成本低，而人力、原料都便宜，再加上整個產業鏈完整度高，因此，中國設廠的損平點很低，過去台灣期待能以技術領先、產品品質精良來相抗衡，但只要競爭對手祭出價格戰，台廠就很難與之競爭。

至於太陽能電站方面，張秉衡也說，過去資金取得會是一大問題，但目前金融業願意投入太陽能產業，資金問題不大，倒是土地與饋線問題就比較麻煩。

他認為，目前已有38區共2000多公頃不利耕種土地資源釋出，預期未來土地釋出腳步將會加速，但過程真的很複雜，張秉衡舉例，以茂迪與屏東縣政府合作的400MW（百萬瓦），光是取得土地，地主就超過3000人，得一位一位去簽同意書，而過去取得土地時，還得向當地政府申請土地變更，光是申請作業時間就超過1年。此外，目前國內饋線問題還未完全解決，對於太陽能電站要併網將是一大難題，這是政府加速太陽能建設下一波需解決的問題。