太陽能廠整併再出擊 茂迪、碩禾合資模組廠

2017-10-18

〔記者張慧雯／台北報導〕繼昱晶（3514）、昇陽（3561）、新日光（3576）宣布3合1合併案後，茂迪（6244）昨（17）日也攜手國碩（2406）集團旗下碩禾（3691），成立台灣太陽能模組製造公司（TSMMC），茂迪董事長張秉衡（上圖，記者張慧雯攝）表示，還有1家已簽訂保密協定、等董事會通過就會參與投資，屆時，TSMMC會向國發基金遞出申請函，希望國發基金能夠入股。

看到昨日3合1整併案，張秉衡指出，這件事情「非常好、很健康、值得鼓勵」，畢竟台灣太陽能廠在競爭激烈的環境中單打獨鬥是很累的、要「報團取暖」，但整併工作很不容易，茂迪會等3家公司整併過後，再來評估要不要參加，他認為「2合1就夠困難了，3合1更不容易，這時候茂迪加入會更複雜」。

邀國發基金入股

張秉衡分析，過去6、7年太陽能產業都處在供過於求的狀態，產業的確需要整併，但除了consolidation（合併）外，還必須shake out（退場）才能解決根本問題；至於面對3合1國家隊威脅到龍頭寶座的位置，他則笑稱：「3合1自然有其優勢，但茂迪也有自己的利基點，正面來看，3個對手變成1個對手，也是很好。」

針對成立台灣太陽能模組製造公司（TSMMC），張秉衡說，目前資本額暫定10億元，茂迪持股約90%、碩禾持股10%，若有第3家願意加入的話將由茂迪釋股，且向國發基金申請參與投資，初期模組廠產能約250MW（百萬瓦），最大產能可達1GW（億瓦），主要供應國內需求，預計年底前模組廠機器設備就會進來，明年第1季正式營運。