聯德-KY子公司 也要赴中掛牌

2017-10-18

〔記者陳永吉／台北報導〕儘管中國A股不透明，或動輒停牌，但由於資金淹腳目，加上投資標的少，因此本益比在亞洲鄰近國家中相對較高，所以除了臻鼎-KY（4958）外，去年底聯德-KY（4912）也公告子公司聯德精密材料（中國）計畫到A股掛牌，外傳還有多家PCB廠，如欣興（3037）、燿華（2367）內部也研議讓子公司到A股掛牌。

根據聯德-KY半年報顯示，該公司今年上半年稅後淨利1.02億元，但其中來自聯德精密材料（中國）這家子公司的獲利貢獻就達0.94億元，幾乎占了聯德-KY約92％的獲利來源，一旦聯德精密材料（中國）要到A股掛牌，衍生的問題將跟臻鼎-KY一樣。

9成2獲利來自子公司

事實上，這波A股掛牌潮從去年聯發科（2454）持有21％的匯頂在中國掛牌掀起熱潮，因一度出現20根漲停，市值一度超過聯發科而引發熱議；之後亞翔（6139）子公司亞翔集成在A股掛牌也大漲，更引起國內上市櫃公司爭相評估到A股掛牌的可能。

回顧過去，16年前中國主管機關宣布放寬B股買賣限制時，也曾掀起國內一陣B股旋風，當時許多早已在中國設廠的台灣上市公司，也有意讓當地子公司在B股掛牌，被媒體點名的公司包括寶成（9904）、巨大（9921）、建大（2106）、中華車（2204）、櫻花（9911）、成霖（9934）等10家公司，惟後來僅有一家成霖的子公司到深圳中小企業板掛牌。

而當時證交所要求這10家公司將相關子公司要在中國申請上市的資訊，完整公開在股市觀測站上，並說明訊息的真偽，還要求證交所人員定期查驗各公司赴中國申請上市的相關資訊前後是否一致，並對股價變化加強監控，強化管理。