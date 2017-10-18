鵬鼎赴中掛牌 法人：短期將稀釋臻鼎獲利

2017-10-18

〔記者卓怡君／台北報導〕PCB龍頭臻鼎-KY（4958）將於19日召開臨時股東會，討論子公司鵬鼎前往中國掛牌一案，由於臻鼎目前獲利幾乎來自鵬鼎，法人預估，若鵬鼎2019年順利在中國掛牌上市，臻鼎持股比例將降至70％，短期將稀釋獲利。

臻鼎此次召開臨時股東會備受矚目，因公司將討論承認子公司鵬鼎控股上市前，發行新股並由員工與戰略性投資者認購股份案，以及通過首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並申請在深圳證券交易所上市案。

臻鼎：不會在台灣下市

臻鼎強調，公司是全球第二大PCB廠商，是打世界盃的格局，臻鼎不會在台灣下市，將以控股方式經營，除了控有鵬鼎主要股權之外，也會持續在台灣投資，並跨入東南亞。

法人分析，臻鼎為了留住人才、應對中國同業競爭以及類載板設備等投資，旗下子公司鵬鼎控股將赴中國上市。鵬鼎控股為臻鼎最重要的子公司，幾乎是臻鼎全部獲利來源，目前臻鼎除了載板及類載板業務之外（碁鼎科技），其餘軟板、硬板業務皆歸屬在鵬鼎控股旗下，今年第二季通過發行新股後，臻鼎對鵬鼎持股降低至81％，其他為員工認股約佔9％、戰略投資者佔10％。

法人預估，若鵬鼎控股2019年如預期於中國掛牌，臻鼎之持股將進一步稀釋至70％，短期獲利將受到稀釋，長期則需觀察策略投資合作進展，因目前類載板業務仍處於虧損，上半年約虧損3.3億元，良率仍待提升，調降目標價至68元，維持「持有」評等。