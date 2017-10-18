臻鼎條款修法喊停 KY股在台恐只剩殼

2017-10-18

金管會「自廢武功」

〔記者陳柔蓁／台北報導〕證交所董事會8月底通過所謂的「臻鼎條款」，就是上市公司重要子公司到海外掛牌，未來需經該上市公司股東會決議通過，但詭異的是，過去只要證交所決議修法，櫃買中心也會同步作業，惟櫃買8、9兩月的董事會，完全沒看到此案的修法提案，更遑論跟進修法；據了解，主要是金管會在此案自廢武功，已暫停修法。

證交所修法 櫃買沒跟進

原來是金管會前主委李瑞倉，在證交所通過此議案的隔天，見到兩大財經專業報紙分別以「子公司海外上市 變嚴」、「防堵海外上市，證交所出招」在頭版頭條批評此一政策，即找來證期局、證交所及櫃買中心研議，因避免外界誤以為金融政策走緊縮的回頭路，隨即裁示櫃買暫停跟進修法，此案自此無聲無息。

資本市場風險恐升高

「臻鼎條款」過與不過的差別，證券周邊單位主管認為，主要是臻鼎-KY（4958）本身為來台掛牌的海外企業，而臻鼎上市的主體、也就是獲利主要來源，即為中國子公司「鵬鼎」；一旦鵬鼎到中國上市，臻鼎就只剩下空殼，獲利只能靠持股鵬鼎多寡認列收益，影響原公司財務表現，如果臻鼎持股鵬鼎降至50％以下，臻鼎就要在台灣證交所下市，如此嚴重的後遺症，怎會不需要臻鼎股東會同意呢？

證交所在今年8月22日的董事會通過修改證交所營業細則第48條之2及之3，就是針對上市公司子公司到海外掛牌的規範，從價格合理性、子公司上市的決策層級予於強化管理，一度被媒體解讀為「防鴻條款」；但事實上，證交所此舉是在保障國內上市公司股東的權益，不是只針對鴻海集團而來。

證券專家指出，如果最終「臻鼎條款」沒完成修法，目前有多家營運主體在中國的KY公司，一旦這些公司都把中國子公司拿到中國當地掛牌，形成一股風潮，在台灣就剩下一堆空殼的母公司，甚至有下市疑慮，將大幅增加台灣資本市場的風險。