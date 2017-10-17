金融科技當道 銀行鐵飯碗變瓷碗

2017-10-17

記者王孟倫／特稿

隨著全球掀起金融科技（Fin-tech）發展浪潮，銀行業必然面臨轉型壓力挑戰，傳統的實體分行據點之需求，隨之大幅減少，為降低對銀行業現有員工之衝擊，金管會應該加強督導並協助銀行業員工投入轉型。

從金管會的統計數字來看，先以去年為例，本國銀行的分行家數「新增設」10個，但「裁撤」數量更多、達22個，這一來一往間，整體分行家數減少12個，總計為3430個。其中，外商銀砍得速度最快，共裁掉18個分行。

若以今年上半年來看，國銀分行家數又再減少了8家至3422個，這也是2013年以來、即4年半來的新低。

以趨勢來看，銀行縮編已經是無法避免，主要原因有二︰首先，隨著銀行普遍提供完善的網路服務，很多民眾都不到銀行臨櫃辦理，實體分行據點的需求大幅降低。

其次，隨著金融創新科技興起，削弱原本實體分行功能，從獲利導向來看，外商銀行在台灣若能減少分行家數，反而有助於營運貢獻表現。

換言之，未來分行家數只會減少而不會增加，面對這樣趨勢，首當其衝將是員工的工作權。

金管會已經函令各金融機構，必須在2016年至2018年的年度分派盈餘，將「稅後盈餘」的0.5%至1%區間內，提列特別盈餘公積，用來提供員工教育訓練、轉職或安置之用。

不過，各銀行目前實際執行情況如何，金管會仍必須一一加強督導及瞭解況狀，避免銀行職員在這波金融科技浪潮下，一個個失去工作飯碗。