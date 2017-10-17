裁撤分行瘦身 外銀在台獲利大躍進

2017-10-17

〔記者李靚慧／台北報導〕FinTech（金融科技）興起，外商銀行近幾年來大舉裁撤台灣實體分行瘦身，今年上半年獲利明顯轉佳。以近3年裁撤分行高達16家的渣打銀行為例，上半年獲利較去年同期大增近4倍，花旗（台灣）、匯豐（台灣）及星展銀行獲利也都大躍進。

根據統計，去年外銀大砍台灣分行家數，渣打銀行裁減最多，花旗、星展銀行也各裁4家、匯豐銀減少2家；今年以來，外銀調整分行動作不但持續，且過去部分延長營業時間的分行，也陸續回復到3點半結束營業。就算即將接手澳盛銀8家分行的星展銀行，今年也減少2家分行。

國銀分析，外銀在10年前陸續以合併國內中小型金融機構方式拓點，不少外銀接手後才發現隱形債務過大，經過多年仍在苦撐；且實際運作後發現，就算分行家數增加，也無助於業務拓展。

大型國銀指出，外商銀行存款戶拓展不易，又沒有壽險業務做為後盾，只能以「高利存款」吸收資金，再拓展財管業務，但成效似乎有限；部分外銀過去引以為傲的信用卡業務，也因循環信用利率上限調降、卡債風暴後國人謹慎使用支付工具，信用卡業務持續縮水。

因應金融科技（FinTech）興起，包括花旗、渣打等外銀，已將資源集中至數位分行，同時鎖定高資產族群，提供區隔化服務，以今年上半年的獲利表現看來，似乎是正確方向。

近3年裁撤分行動作最大的渣打銀行，過去3年累積縮減16家分行，但自去年下半年起，分別在台北、台中大手筆砸下6千萬元，打造數位旗艦分行，鎖定高資產族群；今年上半年稅前盈餘15億元，較去年同期3.3億元大增近4倍。

花旗（台灣）今年上半年獲利較去年同期成長3成、匯豐（台灣）成長近2成；星展銀行上半年稅前盈餘3.7億元，是去年同期的25倍。根據金管會統計，全體外銀分行上半年稅前盈餘85.65億元，較去年同期70.35億元，成長逾2成。