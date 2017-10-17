中國企業負債過高 周小川籲財政改革

2017-10-17

〔編譯王惠慧／綜合報導〕全球決策人士和投資人關心中國企業債台高築的問題，中國人民銀行行長周小川提出警告，中國企業負債太高，呼籲減少金融槓桿和進行財政改革，以抑制地方政府借貸。

在國際貨幣基金（IMF）與世界銀行年會期間，周小川出席G30國際銀行業研討會，就中國經濟前景發表演講，周小川提到，中國企業部門負債過高是主要問題所在，中國需要進一步努力，去槓桿化並加強金融穩定政策。

IMF上週公布了今年10月的「世界經濟展望」報告，雖然將中國今、明兩年的經濟增長預測分別上調至6.8%和6.5%，但同時也對中國信貸持續擴張和債務增高的風險提出警告，呼籲中國應加速財政改革。美國聯準會（Fed）理事包爾（Jerome Powell）也曾說，中國是新興市場當中企業負債過高的典型代表，「風險顯著而且備受關注」。

周小川指出，今年初以來，中國已進入去槓桿的進程，整體而言槓桿率開始下降，雖然幅度不大，但已經形成趨勢；他也首次提到，未來中國國務院金融穩定發展委員會4個主要關注重點將是影子銀行、資產管理業、網路金融及金融控股公司。

被問到中國債務問題，周小川表示，地方政府間的複雜關係，導致財政透明度不高，政府間財政關係有待協調，缺乏明確的財政紀律約束地方政府等問題。因此，金融市場對地方政府債的定價存在扭曲，向地方政府融資平台提供貸款的定價也存在扭曲，導致商業銀行和金融部門低估了地方政府的財政風險，政府將通過推進財政改革積極應對相關問題。