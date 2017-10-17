促IMF解決貿易失衡 美財長劍指中國

2017-10-17

〔編譯王惠慧／綜合報導〕國際貨幣基金（IMF）和世界銀行年會落幕，美國財政部長努勤（Steven Mnuchin）向IMF施壓，要求該機構解決貿易失衡問題，並敦促世界銀行削減對中等收入國家的貸款。

努勤週六向IMF理事會表示，「IMF必須更有力地提倡強勁、可持續、平衡的經濟成長」，要求IMF向各國強調，必須解決貿易失衡問題；至於已經開發出大量資源的中等收入國家，努勤則呼籲世界銀行應削減對這些國家的貸款，他表示，世銀提供的貸款計畫應該量身訂製，使這些國家最終能脫離需要援助的名單。

雖然努勤並未直接點名中國，但上述描述的中等收入國家符合中國的現況，中國從世界銀行獲得鉅額貸款，同時也是世界前幾大的貿易順差國；報導指出，若IMF加大對貿易順差國的打擊力道，德國、新加坡、南韓及泰國等曾遭IMF點名的國家，可能會首先感受到壓力。

英國《金融時報》日前報導，世銀行長金墉正努力尋找額外的財務資源，並希望各股東在華盛頓召開的年會上，能至少在增資時間表方面達成共識。但此計畫遭川普政府抵制，美國表明希望世銀先檢查其資產負債表，尤其是對中國發放的貸款。

報導指出，IMF和世界銀行需要在未來幾年內募集更多資金，而美國是兩大機構的最大股東，因此外界認為美國對於IMF和世銀增資及借貸方面具有實際否決權；美國沒有具體說明，希望世界銀行對貸款計畫採取什麼樣的標準。目前世界銀行在中等收入國家廣泛放貸，大量接受世界銀行貸款的國家，除了中國以外還包括墨西哥、土耳其和阿根廷。