開發智慧衣、火山紗 遠東新、宜進各有斬獲

2017-10-17

〔記者陳柔蓁／台北報導〕台灣紡織廠的一貫化優勢與創新、誠信的做生意態度，吸引世界大廠前來合作，昨在台北紡織展開幕首日，遠東新（1402）的智慧衣方案DynaFeed®與美國戶外運動品牌L.L.Bean、瑞典電子醫療品牌Valmed簽訂合作備忘錄；宜進（1457）則宣布正式加入美國Cocona公司37.5™特殊火山紗供應鏈。

遠東新是國內紡織業資本規模最大者，董事長徐旭東說，DynaFeed®可以貼合身型、監測心率與身體數值變化，準確度達醫療等級。

宜進集團是聚酯加工絲大廠，與旗下光明絲織（4420）、宏洲（1413）結合成一貫化加工絲、布製造商，經由成衣公司旭榮集團介紹與Cocona搭上線，這是37.5™首次將火山紗委由台商製作。

37.5™技術是將火山熔岩磨成細粉，為天然纖維增加水釋放機制，屬於碳纖維的一種。該技術是將數以千計的細小活性微粒永久性地植入在纖維表面，除了比相同纖維的布料有5倍的快乾速度，也能調節水氣的進出，使穿著者周圍的相對濕氣，維持在最佳的濕度與溫度。

宜進董座詹正田說，公司2個月就通過37.5™認證，進度和技術比南韓的工廠還快，目前該產線仍小量生產，材料特性能以靜電力吸濕、紅外線排汗、吸除熱氣，可以平織、針織，從高檔西服到運動服飾都能用。

Cocona執行長Jeff Bowman表示，他們提供含有火山灰的母粒給宜進集團，並指定最終品牌商如Tommy Bahama、UA、adidas等向其採購紗線，希望未來宜進全部產能都開給火山紗。