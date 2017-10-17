紡織業三巨頭︰明年景氣比今年好

2017-10-17

〔記者陳柔蓁／台北報導〕台灣紡織業盛會「第21屆台北紡織展」昨日在南港展覽館舉行，國內頂尖紡織公司齊聚，展現完整產業價值鏈與產品差異化優勢，國內紡織上、中、下游各公司代表包括遠東新（1402）董事長徐旭東、宜進（1457）董事長詹正田、儒鴻（1476）董事長洪鎮海紛紛指出，今年景氣比去年好，明年又會比今年好，整體產業呈現緩步成長趨勢。

詹正田同時是紡拓會董事長，他表示，曾經被視為夕陽產業的紡織業已轉型為高科技產業，這個經驗可讓其他傳統產業參考。紡織業在1970、80年代是推動台灣經濟起飛的重要引擎，在經貿自由化衝擊下變成夕陽產業，現在已經成功轉型為高科技產業，包括在奧運、世大運等大型運動賽事，台灣機能服裝讓世界驚豔，是另類的台灣之光。

展望未來，紡織上游原料與加工絲的行情已經搶先反彈。詹正田觀察到全世界的股市都在上漲，而股價走在景氣前面；表示零售業會轉好，今年已經比去年好，年度營收與利潤都會成長。

徐旭東則表示，看完整個紡織展，覺得台灣紡織業很有競爭力，紡織業「不夕陽了」，他並指出今年的展出以環保、機能、智慧為核心，顯示台灣紡織業進入一個新的成長循環。

洪鎮海︰明年Q2大燕子飛來

洪鎮海則認為，明年紡織業景氣中下游要比上游好，他樂觀地預估明年第二季紡織業會有大燕子飛來，景氣會更好。