全球休旅車銷售量 超越中型轎車

2017-10-17

〔記者楊雅民／台北報導〕油價下跌，消費者休閒意識抬頭，近幾年全球SUV（休旅車）銷售量年年成長，去年已賣贏中型轎車，躍為全球最賣的車種。

根據英國汽車產業智庫JATO Dynamics全球汽車銷售統計，去年全球總共銷售8424萬輛汽車，休旅車銷售量達2432萬輛，高占全球汽車年銷量比重約28.9%，年增20%，並已超越中型轎車，中型轎車全球年銷量1548萬輛，銷售占比18.4%，小型轎車全球年銷量1029萬輛，銷售占比12.2%。

在台灣，今年車市競爭最激烈的車種也是休旅車，各大汽車品牌，不論是國產或進口車品牌，都不敢在休旅車市場缺席。

去年全台新車掛牌量達43萬9629輛，休旅車賣了超過12萬輛，占全台新車掛牌數比重約27.8%，今年同樣成為全台銷售量最好的車種，銷售占比已衝破30%大關。

豪華休旅車在BMW X1、X3、X5、PORSCHE CAYENNE、MACAN、LEXUS RX、AUDI Q5、Q2等休旅車熱賣，以及BENZ熱炒GLA、GLC、GLE等新世代休旅大軍帶動下，銷售比重也年年攀升。

2014年豪華休旅車銷售量占整體豪華車銷售比重為27.3%，今年前3季銷售比重已成長至39.2%，逼近4成，其中單價較低、在都會駕駛彈性高且便利的小型休旅車銷售比重又達53.5%，高於豪華中型休旅車。