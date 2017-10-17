力抗雙B車海戰術 新款LEXUS降價反撲

2017-10-17

〔記者楊雅民／台北報導〕力抗雙B車海戰，和泰汽車（2207）代理的LEXUS（凌志）昨日導入全新改款的LEXUS NX中小型休旅車，入門款下殺至每輛152萬元起，豪華版並降價7%~8%迎戰，喊出要拿回豪華車市場20%市占率。

和泰汽車總經理蘇純興表示，LEXUS在豪華車市場市占率高峰時曾達到29%，後來BENZ、BMW雙B品牌掀起車海戰術，陸續導入豪華小型房車和休旅車等車種，LEXUS主力車種只有2種，形同「2打10」局面。

他說，日本豐田（TOYOTA）原廠理解到LEXUS目前在台灣與雙B打仗遇到車種不夠的困難，剛好目前匯率也可以支持，明年LEXUS也不會有太多新的車型，短期只能靠價格策略衝市占。昨日上市的LEXUS NX中小型休旅車首度引進NX 200菁英版車型，入門價由預接單的每輛158萬元再下殺至152萬元起，豪華版及油電混合車型也增加約11萬配備再降價誘客，平均降幅7%~8%，相當於一輛便宜14~15萬元。

蘇純興說，LEXUS前3季掛牌數9822輛，在豪華車市占率約17%，導入LEXUS NX今年短短3個月銷售目標將挑戰1200輛，明年全年銷量目標將成長至5000輛，與LEXUS RX中型休旅車並列為兩大當家車型，並帶動LEXUS全品牌年銷量衝上1.5萬輛目標。

裕日車衝刺INFINITI

無獨有偶，裕日車今年也全力衝刺毛利較高的INFINITI豪華車品牌，INFINITI前3季掛牌數1813輛，年增39.7%，10月底要發動INFINITI品牌活動並發表2018年式INFINITI Q50豪華中型房車。

蘇純興指出，今年車市以數字來看表現沒有不好，只是車市板塊出現移轉，移轉至休旅車和進口車，預期今年全台新車掛牌量一定會超過43萬輛規模。

和泰車今年較辛苦，主要是停賣了TOYOTA WISH和INNOVA車型，前3季掛牌數9萬4639輛，較去年衰退6.9%，市占率並下滑至29%，全年力守3成市占率。