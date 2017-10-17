大立光駁血汗：作業員平均年薪60萬

2017-10-17

〔記者陳梅英／台北報導〕股王大立光（3008）股價高，卻常被鄉民酸薪資血汗，為駁斥外界印象，大立光昨首度公開基層作業員薪資結構，正常日班起薪雖僅2.6萬元，若配合加班，就能提高到3.24萬元，且保證年薪15個月，每季還發放獎金1.5萬元，平均年薪可達60萬元，股王「薪」情其實並不差。

大立光指出，該公司作業員以每月16天、每天工作10小時計算，日班起薪2.6萬元，夜班3.88萬元；若配合正常加班，以每月4天加班40小時計算，日班作業員月薪為3.24萬元，夜班作業員月薪為4.84萬元。

且保障年薪15個月，含中秋0.5個月、端午0.5個月、年終獎金2個月，每位作業員每季平均領1.5萬紅利獎金；算一算，日班作業員年薪可達51萬元、平均月薪4.25萬元，夜班年薪則達70.2萬元，平均月薪5.85萬元，平均下來年薪約60.6萬元。

強調薪資高於中部同業

大立光上週在嘉義徵才，卻只來3個人，被網友酸不如去超商，重傷大立光形象，大立光昨特地公開基層作業員薪資結構與員工福利，強調公司薪資遠高於中部同業及一般上班族薪資水準。

大立光表示，台中新廠擴建，預計有上千個人力需求釋出，目前正緊鑼密鼓在各地招募人才，除上述薪資結構，還有一般公司提供的生育、婚喪喜慶、旅遊、三餐用餐補助、健康檢查外，還不定時舉辦團康活動並提供競賽獎金，也提供員工子女免費至配合眼科進行視力追蹤。新廠設立後，除餐廳美食街外，也將增設寬廣休息區等。