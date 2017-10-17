iPhone傳推觸控筆 最快2019亮相

2017-10-17

日媒估iPhone X全球出貨量僅約84萬支

〔編譯王惠慧／綜合報導〕中國「新華社」週日報導，首批4.65萬支iPhone X已從鄭州出貨，日本科技網站「Macotakara」指出，全球出貨數量推估僅有84萬支；另外，南韓媒體「The Investor」報導，蘋果 正考量為旗下智慧型手機iPhone量身打造觸控筆，最快將在2019年推出。

首批iPhone X已運往荷蘭

「Macotakara」分析，若新華社報導的首批4.65萬支iPhone X全數運往荷蘭，按照過去蘋果在各地的區域配額，iPhone X在全球出貨數量約有84萬支，北美地區包含美國及加拿大約53萬支，歐洲地區約21萬支，亞洲地區約10萬支；其中，日本首波配額應為1萬4000支左右。但即使持續按此配額出貨，預計截至10月27日開放預購日為止，庫存恐怕也無法達到上述出貨量5倍以上。

另外，消息人士向南韓媒體表示，近來蘋果工程師正致力於開發為iPhone量身打造的觸控筆，最快蘋果將在2019年推出搭配觸控筆的iPhone，且已在和幾個觸控筆製造商洽談合作事宜。蘋果已故創辦人賈伯斯對觸控筆充滿厭惡，甚至反諷過︰「誰會想要觸控筆？」因此，一開始iPhone並未搭配觸控筆使用。

南韓媒體稱，蘋果此舉等於是模仿三星用在Galaxy Note系列手機的觸控筆「S Pen」，但三星S Pen觸控筆採用電磁感應技術；消息人士向媒體透露，iPhone觸控筆打算採用超級電容（Supercapacitor）式設計，將可降低成本，隨著觸控筆技術發展，加上蘋果A系列行動晶片大幅升級，呈現更好的觸控筆使用體驗。