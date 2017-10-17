東芝意外停工 NAND供需吃緊

2017-10-17

〔記者洪友芳／新竹報導〕日本記憶體廠東芝（Toshiba）傳出生產儲存型（NAND）快閃記憶體出狀況，儘管各方說法不一，但確實影響NAND快閃記憶體整體產出量較原預期少，致使供需起變化，呈現吃緊狀態。

傳遭到勒索軟體攻擊

市場傳出，東芝因晶圓廠電腦遭到勒索軟體的駭客惡意攻擊，致使東芝停工數週以解決問題，此意外停工事件，影響近10萬片的NAND Flash產能無法如期產出，導致第四季原本供給過剩的NAND Flash市場出現變化。

DRAMeXchange則指出，經調查與確認後，東芝確實在生產線上遭遇到一些問題，使整體產出量較原先預期少，但影響程度遠低於市場所傳近10萬片的規模，且工廠生產線也沒有出現停擺。對東芝客戶而言，第四季議價所承諾的交貨數量，也沒有受到直接衝擊。

業界表示，市場原本預期，隨著大廠轉進新一代儲存產品「3D NAND Flash」製程的良率改善，NAND Flash第四季供貨將轉趨平衡或稍微過剩，但近期市場受東芝生產意外事件影響，供貨反而趨於吃緊。

對於明年上半年市況，市場預估，iPhone X買氣可能延續至明年第一季，但因其他終端產品銷售預期將進入傳統淡季，再加上各大廠良率持續提升，帶動3D NAND Flash產能不斷開出，預期明年上半年NAND Flash可能轉趨供需平衡，甚至不排除出現小幅供過於求的可能，整體供需狀況要到明年下半年進入銷售旺季，才有機會再次出現供貨吃緊狀況。