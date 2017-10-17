DRAM缺貨到明年 上下游罕見追貨跑

2017-10-17

〔記者洪友芳／新竹報導〕伺服器、智慧型手機及PC等3大市場需求回溫，帶動DDR4（第四代雙倍資料率同步動態隨機存取記憶體）全面性缺貨，近期並蔓延至DDR3也缺貨；由於缺貨情況較預期嚴重，業界出現上下游追貨跑的盛況，缺貨情況到明年上半年恐還難化解。

缺貨潮推升半導體營收

國際研究暨顧問機構顧能（Gartner）昨指出，隨著供給不足與拉抬價格走高，預估今年記憶體市場產值可望年增長57％。以DRAM為首的記憶體缺貨潮，也將持續推升相關半導體公司營收。

Gartner研究總監Jon Erensen表示，「時序邁入第四季，記憶體成本持續走高及零組件的短缺，令人擔憂。隨著記憶體帶動各種電子設備領域的材料清單（BOM）成本上揚，我們也觀察到OEM代工業者開始提高定價，將增加的成本轉嫁出去。」

也因DRAM等記憶體價格持續上漲，Gartner昨上修今年全球半導體業成長幅度，預估今年全球半導體業總營收將達到4111億美元，較去年成長19.7％，這是近7年半導體業成長最強勁的一年。顧能於7月中曾提出預估，指今年全球半導體總營收將達到4014億美元，較2016年增加16.8％。

業界表示，DRAM缺貨情況比預估還嚴重，目前除了主流的DDR4缺貨，連DDR3也缺貨，「模組廠被客戶追著要貨，製造貨源廠也被模組廠追著要貨」，呈現上下游一起追貨跑的盛況。

威剛前3季賺近一個股本

受惠DRAM量價俱揚，威剛（3260）今年前3季合併營收達240億元，年成長51.89％，已超越去年全年合併營收232.17億元，前3季稅前獲利達21.63億元，接近股本21.76億元；南亞科（2408）今舉行法說會，也將公布財報。