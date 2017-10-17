股利稅改便宜富人？ 立委提改分級課徵

2017-10-17

〔記者吳佳蓉／台北報導〕所得稅制改革方案即將送入立法院審議，立委黃國昌、盧秀燕等昨於財委會主張，為維持量能課稅精神，股利所得乙案中，供高所得者選用的單一分離課稅廿六％的選項，應改為「分級課徵」，對股利所得極高者，增訂更高稅率，並要求財政部一週內提出試算數據。

行政院提出的稅改方案中，擬將股利所得由現行的兩稅合一設算扣抵制，改為以乙案（二擇一制）課徵，民眾可自選股利要採單一稅率廿六％課徵，或將股利先併入綜所稅計算、乘以適用稅率，再扣除股利可抵減稅額（訂為股利所得的八．五％，上限八萬元）。

黃國昌質疑，照院版方案，稅改後綜所稅級距四十五％者，股利實質稅率可大減七％，相較其他所得級距者降幅不到一％；為維持量能課稅精神，分離課稅選項部分，應改以「廿七％及卅一％」兩級稅率課徵，高股利所得者應適用更高的卅一％稅率，後續將提出時代力量版本稅改方案。

立委盧秀燕也認為，股利所得採分離單一稅率課徵，違反「越富者稅率應越高」的公平精神，要求稅率應「分級」處理，要求財政部於一週內，就股利所得採廿六％、卅％及卅六％三級稅率進行試算，並提出報告。

財政部長許虞哲回應，現行適用稅率四十五％者，股利實質稅率只有約卅三．三％（不算營所稅端稅負）；且稅改後綜所稅四十五％還將取消，適用稅率四十％者，股利實質稅率為廿八．一％，要增訂更高的分級稅率，不能不考慮到此一層面。