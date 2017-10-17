夜市400攤僅1攤繳稅 財部盯上

2017-10-17

財長將請5區國稅局列管輔導

〔記者吳佳蓉／台北報導〕夜市、日租套房地下經濟稅收難掌握，民進黨立委施義芳昨於財委會質詢時指出，台南花園夜市攤商四百家，但僅有一家登記稅籍、開發票，明顯偏低；另交通部去年查出二四二間違規日租套房，但財部僅查到四十九家。財政部長許虞哲回應，將加強查核列管。

施義芳表示，財部日前統計全台廿五家夜市營業稅課徵情形，繳稅居冠的為台中逢甲夜市，統計二○一六年平均月銷售額達廿萬元、需開發票並適用營業稅率五％的店鋪達六○二家，平均月銷售額八萬以上、廿萬以下，採查定課稅、適用營業稅率一％的攤商則為四九五家，總計年繳營業稅九三四四．八萬元。

施義芳指出，台南花園夜市、小北成功夜市及輔大花園觀光夜市等，繳稅家數相當少，台南花園夜市去年開發票的攤商更僅有一家，查定課稅為五家，與整體攤商數四百家相較，似乎並不合理。

日租套房方面，施義芳表示，二○一五年六都國稅局僅查到四十九家，補稅二九五萬元，罰鍰二九三萬元，但根據觀光局資料，當年在六都就查了二四二件，裁罰金額三七七○萬元，質疑國稅局查核不夠全面。

日租套房也將加強查核

許虞哲回應，部分夜市採查定稅額攤販家數僅個位數，「確有失真，顯然偏低」，會請五區國稅局加強列管，輔導攤商。日租套房部分，則會請交通部提供相關資料，持續加強查核。