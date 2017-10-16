2017-10-16

◎歐陽書劍

全球金融危機後十年，有的國家谷底翻升、有的國家乘風飛翔，台灣則比較像是動物園內慵懶的袋鼠，不僅忘記跳躍的本領，連奔跑都沒有了力氣，明年經濟會更好，但要趕上領先群，還需要更多刺激與動力。

國際貨幣基金（ＩＭＦ）上週更新全球平均經濟成長率預估值，今年可望達三．六％，明年可以上升至三．七％，都比七月預估值提高○．一％。先進國家的平均經濟成長率，雖然只有二．二％，但拉高今年全球預測值的主因，卻是他們的表現超出預期。加拿大今年的經濟成長率預估值較七月提高○．五％，成為三％，歐元區雖只有二．一％，但較七月預估值增加○．二％。

先進國家的經濟表現，有好又更好的趨勢；而開發中國家則有幾個陷入困境的國家，從谷底翻升。今年開發中國家的平均經濟成長率預估為四．六％，較二○一六年成長○．三％，表現只符合七月預期，印度甚至下修○．五％，成為六．七％，但二○一五及二○一六年均呈衰退的俄羅斯及巴西，經濟成長率預測值卻較七月上修○．四％，分別將成長一．八％及○．七％。

不管是從谷底翻升或是向上突破，全球經濟表現確趨於穩定，景氣樂觀情緒擴散，不過，在金融海嘯前表現突出的台灣，卻依然掉隊。ＩＭＦ預測亞洲今年的經濟成長率為五．六％，但台灣今年的經濟成長率只有二％，明年更低，只有一．九％，不僅在四小龍中排於末座，在亞洲主要國家中，也只贏過失落超過廿年的日本。

當大國財經官員臉上洋溢著對未來樂觀的熱情，台灣卻已習慣在失敗者的框架中思考。在發生全球金融危機的二○○八年之前十年，全球平均經濟成長率為二．七％，台灣為四．六％，那還算是二次戰後台灣表現比較差的一段期間，但今、明兩年的全球經濟成長率向四％邁進，台灣卻有多年以超過二％為滿足。

當全球景氣照進亮光，ＩＭＦ提醒各國把握機會之窗，進行各種改革使經濟持續向上，台灣出口導向的成長模式，卻受到挑戰，因為國際貿易量翻揚的幅度依然有限，在二○○八年以前的廿年，國際貿易成長率至少都為全球經濟成長率的一．五倍，最高曾達三．二倍，不過，ＷＴＯ估計今年成長三．六％，明年僅三．二％。

在二○○一年後，實質薪資停滯時間，民間消費幾乎就不見過去動輒五％以上的成長。主計總處預測今年經濟成長率為二．一一％，明年為二．二七％，出口不見太多持續性的動能，投資成為經濟增長依賴的重心，行政院長賴清德認為在半導體產業投資增加及政府前瞻計畫執行後，明年表現會更好，但盤點過後的前瞻計畫，短期支出依然有限，明年的表現，不一定像帳面上那麼好看。

依據二○一七至二○二○年國家發展四年計畫，國發會估計在積極政策下，四年的平均經濟成長率將達三％，二○一七年為二．五％，今年無法達成目標，未來顯然需要比積極政策更積極的政策，才可能將台灣帶離窘境，政府能做的比想像還多。

任何經濟預測機構都不完全準確，過去ＩＭＦ高估台灣經濟成長是常態，現在似乎有反向的偏見，不過，輸了沒有藉口，每個國家都承擔不了掉隊的後果，就和企業一樣，長期無法提供有競爭力的薪資福利，員工不會久候。不能計畫出開始跳躍的復原路線圖，也就只能像袋鼠繼續漫步在動物園中了。